Studentati al palo, per i fuorisede del Campus resta difficile trovare un alloggio

Se è già complicato per le famiglie trovare un appartamento in locazione, con il fenomeno degli affitti mordi e fuggi per i turisti che si sta diffondendo sempre di più in città, lo è ancor di più per gli studenti, ai quali molti proprietari preferiscono non affittare.

Il Campus dispone di soli 77 posti letto per gli studenti fuorisede, buona parte dei quali stranieri. Questi posti potrebbero essere anche più numerosi se fossero disponibili strutture adeguate per accoglierli.

Un’opportunità mancata poteva arrivare con il PNRR, mentre il progetto di Aliseo per il recupero dell'ex ostello del Priamar vede Savona in graduatoria e consentirà di accedere alla prossima tranche di finanziamenti. Intanto, Palazzo Sisto punta a realizzare uno studentato-foresteria al servizio della Fondazione CIMA.

L'ipotesi di utilizzare Villa Gavotti e l’adiacente seicentesco Palazzo Mascolo Gavotti, situati nel quartiere periferico di Legino, per creare un nuovo studentato capace di ospitare uffici e residenze per gli studenti del Campus Universitario di Savona è ancora solo un progetto sulla carta. Nel 2023 è stato firmato un protocollo d'intesa tra le parti interessate: la Diocesi, proprietaria di Palazzo Mascolo, la Provincia, proprietaria di Palazzo Gavotti, il Comune e il CIMA, che sarà coinvolto nel progetto di rigenerazione del quartiere di Legino.

Lo studio, finanziato da ANCE, prevede quattro opzioni con diverse combinazioni tra spazi dedicati agli alloggi, che potrebbero ospitare fino a un massimo di 92 studenti, e uffici. Si tratta di un primo passo verso la realizzazione di uno studentato, per il quale sarà necessario reperire risorse partecipando a bandi pubblici.