Albenga, “Gli Invisibili. Musica e Parole”: arte e solidarietà nella cattedrale San Michele

Domenica 12 gennaio alle 16 nella cattedrale di San Michele Arcangelo ad Albenga si terrà lo spettacolo “Gli Invisibili. Musica e Parole”, un evento che unisce arte musicale e attoriale e solidarietà e che prevede letture, musica dal vivo e una raccolta fondi per sostenere i progetti umanitari di “Angels for Palestine” e dell’associazione “Insieme per il Guatemala”.

L’idea nasce dall’attrice Cinzia Ciocca di “Angels for Palestine” e Silvana Ansaldo, sceneggiatrice e regista, recentemente entrata nell’Ucai. Entrambe hanno curato il progetto con l’obiettivo di trasmettere messaggi di pace e umanità attraverso l’arte. “Le parole incidono con l’amore, le parole uccidono con l’odio, la musica è pace”: è con questo spirito che è stato ideato e che andrà in scena nella splendida cornice della centralissima cattedrale ingauna.

A dare vita allo spettacolo, presentato da Elisabetta Vosilla, saranno gli attori Fausto Icardo, Cinzia Ciocca e Giacomo Campanacha della compagnia ingauna “Quelli del Mercoledì”, accompagnati dall’esibizione musicale del Trio Barocco, formato da Giovanni Sardo (violino), Cecile Peyrot (viola da gamba) e Mauro Borri (clavicembalo).

“Spero che ci sia sensibilità da parte delle persone e che rispondano con la presenza – afferma la regista Ansaldo -. I bambini sono uguali ovunque e hanno diritto di vivere l’infanzia serenamente. Ogni contributo e ogni gesto di solidarietà possono fare la differenza”.

L’evento è promosso dall’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani) sezione di Albenga-Imperia, con il patrocinio della Curia e del Comune di Albenga,