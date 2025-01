Mariclò torna con il nuovo singolo "Giustiziera d'amore"

Mariclò (vero nome Maria Clotilde Muzio) torna a far parlare di sé con il suo nuovo singolo, "Giustiziera d'amore". Originaria di Cairo Montenotte è una cantante e soubrette di stimata esperienza che vanta numerose esperienza discografiche e partecipazioni ai migliori eventi musicali della zona e concorsi canori nazionali.

Con il suo stile inconfondibile, Mariclò ci regala un'altra perla musicale, un inno all'amore e alla forza di una donna. Il testo, intenso e coinvolgente, si unisce a una melodia accattivante, creando un mix esplosivo che non lascia indifferenti. "Giustiziera d'amore" è più di una semplice canzone: è un invito a credere in se stessi e a lottare per ciò che si desidera.