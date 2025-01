Savona, il 14 gennaio sciopero dei metalmeccanici per il contratto nazionale

Sciopero dei metalmeccanici e presidio sotto alla sede dell'Unione Industriali in via Gramsci, domani mattina alle 10, 14 gennaio, per il rinnovo del contratto nazionale. Lo sciopero è stato proclamato da Fim, Fiom e Uilm Savona.

"Per un contratto nazionale che ridistribuisca i profitti accumulati dalle aziende in questi anni; per un aumento salariale adeguato che sia reale per tutti e per il mantenimento della clausola di salvaguardia; per una riduzione di orario a parità di salario ormai necessaria e mai affrontata, per un lavoro più sicuro e agibilità per i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza” sono tra le rivendicazioni dei sindacati.