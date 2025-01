L’edizione speciale del latte ‘Valli Genovesi’ per donare nutrimento e speranza ai neonati prematuri del Gaslini

La Banca del Latte Umano Donato all’interno dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova è un vero e proprio punto di riferimento per chi si trova a vivere momenti di difficoltà. Questa speciale ‘banca’ raccoglie latte dalle donatrici e fornisce loro tutto il supporto necessario per la raccolta, la conservazione e la distribuzione del latte materno.

Ogni donazione, poi, viene sottoposta a rigorosi controlli di qualità e sicurezza prima di essere destinata ai neonati ricoverati in ospedale.

“Le Linee di indirizzo nazionali su protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno” spiega Stefania Ortelli, Coordinatrice BLUD/Lactarium del Gaslini - “affermano che il latte materno, dato al seno oppure come latte di banca donato da madre o da donatrice, è anche, laddove non controindicato, l’alimento più adeguato ai fabbisogni nutrizionali dei neonati prematuri e ricoverati. Il neonato pretermine interrompe bruscamente la crescita in utero e si trova quindi in una situazione di emergenza nutrizionale e, a causa dell’immaturità dei suoi organi e apparati, potrebbe andare incontro a numerosi problemi. La loro incidenza diminuisce in caso di allattamento materno, pertanto il latte umano può essere considerato una vera e propria terapia”.

Latte Alberti - Valli Genovesi in sinergia con Gaslininsieme sostiene attivamente il progetto BLUD della Liguria, dedicato proprio alla raccolta e distribuzione di latte materno attraverso l’ospedale pediatrico.

Dal settembre Valli Genovesi per ogni litro di latte acquistato devolve infatti cinque millesimi di euro alla fondazione, un gesto concreto che vuole ancora una volta consolidare il legame con il territorio e per il territorio.

Questo ha permesso di raggiungere un numero sempre maggiore di mamme combattendo soprattutto la scarsa informazione in materia e permettendo così di incrementare le adesioni.

La campagna informativa vede la preziosa partecipazione del celebre fumettista e illustratore genovese Enzo Marciante: "Questa iniziativa ha toccato il mio cuore profondamente. La delicatezza e la bellezza di un tema così speciale mi hanno ispirato nella creazione dei disegni che decorano l’auto donata da Valli Genovesi all’Istituto Gaslini, pensata per la raccolta porta a porta delle preziose dosi di latte offerte con amore dalle donatrici.

Con lo stesso spirito, ho illustrato le pareti degli ambienti dell’Istituto dedicati alla consegna, raccolta e controllo del latte, che viene poi somministrato con la massima sicurezza ai neonati che ne hanno più bisogno.

Per celebrare e raccontare questa straordinaria catena di solidarietà, ho realizzato coloratissime illustrazioni anche per le confezioni del Latte delle Valli. L’obiettivo? Renderle subito riconoscibili sugli scaffali refrigerati e trasmettere ai consumatori quella stessa tenerezza e consapevolezza che hanno ispirato ogni mio tratto."

Grazie alla collaborazione tra la Banca del Latte Umano Donato, Gaslininsieme e il latte “Valli Genovesi”, la generosità delle donatrici e il lavoro degli operatori sanitari si trasformano in un gesto concreto di solidarietà per chi ne ha più bisogno.

Donare latte materno significa fare una differenza enorme: offrire nutrimento, cure e speranza ai neonati più fragili che stanno combattendo per la vita.

Anche tu puoi fare la tua parte: scegliendo il latte Valli Genovesi nei migliori supermercati e punti vendita, contribuirai a sostenere questo progetto straordinario. Un piccolo gesto che regala amore e vicinanza ai bambini in difficoltà attraverso una scelta consapevole, perchè si può fare del bene…anche facendo la spesa!