Visite guidate alla scoperta di Finale Ligure

A partire da gennaio fino a marzo, gli appassionati di storia e cultura avranno l'opportunità di partecipare a visite guidate organizzate a Finalmarina e Finalborgo. Le iniziative non richiedono prenotazione, offrendo un'occasione perfetta per scoprire le bellezze del territorio.

Le visite guidate di Finalmarina si svolgeranno nei pomeriggi dei mercoledì 15 e 29 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo. L'appuntamento è fissato alle ore 16:00 sotto l’Arco di Margherita di Spagna, in Piazza Vittorio Emanuele II. Durante il percorso, i partecipanti avranno modo di immergersi nell’atmosfera unica del centro storico, con la possibilità di contribuire alla manutenzione della Basilica con una piccola offerta di 2 euro.

Per quanto riguarda Finalborgo, le visite si terranno nei mercoledì 8 e 22 gennaio, 5 e 19 febbraio, 5 e 19 marzo. Il ritrovo è previsto alle 16:40 in Piazza San Biagio, di fronte alla Basilica. L’itinerario include la scoperta del centro storico, la Colleggiata di San Biagio e i suggestivi Chiostri di Santa Caterina. Finalborgo è comodamente raggiungibile con il servizio di trasporto pubblico locale, con partenze e ritorni ben sincronizzati per agevolare i partecipanti.

Oltre a queste iniziative, sono disponibili visite guidate personalizzate per gruppi organizzati, con percorsi dedicati a Savona e Albenga o altre località della Liguria. Questi itinerari possono essere concordati direttamente con le guide, che offrono anche attività didattiche per scuole.

Per ulteriori informazioni e per consultare le proposte dettagliate, è possibile visitare il sito web ufficiale o contattare le guide tramite email all’indirizzo guideliguria@libero.it o via telefono/WhatsApp al numero 339-4402668.