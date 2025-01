Savona, lutto per la scomparsa di Bruno Pirastu

Savona piange la scomparsa di Bruno Pirastu.

Per anni dipendente nella vetreria di Dego, è stato anche impegnato sindacalmente nella Uil.

Fu il fondatore e amministratore del gruppo Facebook "Savona ieri, oggi e domani" dove vengono raccolte immagini e storie del passato nella città della Torretta.

E proprio lì, come in altri gruppi sul noto social si stanno susseguendo i messaggi di ricordo, cordoglio, affetto e stima per lui.

Lascia la moglie Bianca, il figlio Claudio, la sua fidanzata, l'adorata nipotina e tutti i parenti e gli amici.

L'ultimo saluto si terrà mercoledì 15 gennaio alle 10.30 al tempio crematorio nel cimitero di Zinola.