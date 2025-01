Candia (AVS): “Maggiori investimenti per le residenze universitarie”

Questa mattina, il Consiglio regionale della Liguria ha discusso l’interrogazione di Selena Candia, capogruppo di Avs, sui finanziamenti destinati ad Aliseo, agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento.

“Studenti e studentesse lamentano da tempo la situazione degli studentati, che è peggiorata ulteriormente nell’ultimo periodo. Servono interventi urgenti di manutenzione per problemi strutturali e igienico-sanitari. Non c’è una pianificazione adeguata dei lavori e mancano più di 1300 posti letto sui 2400 richiesti. L’ultimo colpo è stato lo sgombero del Buridda, adducendo come scusa un finanziamento del Pnrr, quando in realtà si trattava di fondi ministeriali”, ricorda la capogruppo Candia.

“L’anno scorso, nella residenza di corso Gastaldi, è mancata l’acqua calda per un mese. Durante la riparazione, c’è stato un allagamento che ha costretto gli studenti a spostarsi temporaneamente. A fine dicembre, in via Asiago c’è stato un black-out, col trasferimento provvisorio dei ragazzi in altre sedi”, denuncia la consigliera regionale di AVS.

“Riteniamo insufficienti i tre milioni di euro inseriti nel piano triennale degli investimenti. Bisogna aumentare le risorse stanziate per incrementare il numero di posti letto e migliorare le condizioni delle strutture esistenti. Speriamo davvero che ci sia maggiore attenzione, da parte della giunta regionale, verso i più giovani, che spesso sono tenuti ai margini delle decisioni”, conclude Selena Candia.