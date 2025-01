Cengio, il Pd contrattacca: "Questo accordo con Asl2 non pare un accordo equo per i cittadini"

"Leggiamo con interesse le dichiarazioni del sindaco di Cengio. Dichiarazioni che arrivano però solo dopo aver reso pubblico il problema a tutta la popolazione e quindi all’opinione pubblica. Perché il silenzio prima?"

Non si è fatta attendere la controreplica dal parte del Partito Democratico cengese alle dichiarazioni del primo cittadino Dotta circa la chiusura dei laboratori ASL2 nel centro valligiano.

La nota riporta anzitutto un interrogativo: "Su quali parametri è stato decretato il numero limitato dei richiedenti la prestazione?"

"La perdita di un presidio territoriale in cambio di un laboratorio mobile (tra l’altro ancora da immatricolare) non pare un accordo equo a favore della popolazione - affermano i dem valligiani - Visto che, a quanto si legge, è stata stipulata una convenzione, non potevano essere individuati nuovi locali da destinare ad Asl 2 essendo un servizio pubblico?"

"Contraccambiamo con piacere gli auguri di buon anno al sindaco a nome del Partito Democratico" chiosano.