Cengio, il sindaco Dotta replica al Pd sulla chiusura del centro prelievi: "Barricate? meglio il buon senso e il dialogo costruttivo"

"Per l'ennesima volta sono costretto a replicare a un interlocutore sconosciuto ovvero il fantomatico PD Cengese, rappresentato da chi non è dato sapere". Così Francesco Dotta, sindaco di Cengio.

"L'argomento odierno, come evidenziato dall'articolo su Savonanews , riguarda la chiusura dei laboratori ASL a Cengio e allora analizziamo i fatti nella loro realtà - prosegue il primo cittadino - I prelievi ematici ai richiedenti (al momento un numero molto limitato) saranno effettuati, a partire da marzo 2025, da personale sanitario ASL a bordo di un laboratorio mobile appositamente allestito e attualmente in fase di immatricolazione. Per le persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio, dopo regolare convenzione stipulata tra comune e i soggetti attuatori, sarà previsto il prelievo ematico a domicilio".

"La distribuzione dei materiali sanitari ai n. 7 utenti richiedenti è garantita per tutto il mese di gennaio presso i laboratori ASL Cengesi, in seguito sarà resa a domicilio o a bordo del mezzo mobile utilizzato per i prelievi - continua il sindaco - Gli studi dei medici di famiglia (Dott.ssa Mazza e Dott. Scarrone) sono e saranno regolarmente aperti e disponibili nella sede attuale. Anticipo che nella riunione odierna, programmata da giorni, e svoltasi presso gli uffici ASL Cengesi a cui oltre al Dott.Corti, Direttore del Distretto delle Bormide, hanno partecipato la Dott.ssa Mazza, il Dott. Manari e il Dott. Scarrone si è concordato di indire per la giornata di mercoledi 29 gennaio alle ore 20,30 una riunione pubblica presso la sala consigliare del comune al fine di illustrare, chiarire, approfondire le attività sanitarie previste in paese e nel comprensorio valbormidese".