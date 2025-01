Chiusura del centro prelievi, Pd Cengio: "Dalla giunta Dotta ci saremmo aspettati le barricate"

"Avremmo voluto iniziare il nuovo anno facendo gli auguri a tutti i cengesi, amministrazione comunale compresa, di buon lavoro e positività verso gli obiettivi futuri. Avremmo voluto, ma purtroppo non può essere così. Il motivo? Nel silenzio, forse voluto, i cittadini cengesi si sono trovati, a partire dal 7 gennaio, con l’ennesima chiusura di un servizio pubblico. Dopo la chiusura dello sportello bancario BPER, ecco l’ennesima tegola sulla testa: la chiusura del centro prelievi e del presidio per la distribuzione del materiale farmaceutico (garantito solo più per il mese di gennaio) dell’Asl 2".

Ad affermarlo è il circolo Pd Cengio che aggiunge: "È stato solo grazie a un messaggio dei componenti della minoranza che la cittadinanza ne è venuta a conoscenza. Molte persone, specialmente anziani, in questi giorni vivono uno stato di disagio, oltre che materiale (visto che per i prelievi ematici si dovrà andare a Cairo o Millesimo), anche psicologico, vedendo il paese che lentamente sta scivolando verso un punto di non ritorno".

"Onestamente, ci saremmo aspettati le barricate da parte dell’amministrazione comunale su questa scelta dei vertici Asl. Ci saremmo aspettati una azione politica, una presa di posizione, il sentire sbattere i pugni sul tavolo (come più volte il sindaco aveva rivendicato nel ruolo di consigliere di opposizione). Tutto questo c’è stato? Se la risposta è sì, la cittadinanza non è stata messa al corrente. Forse non conta il giudizio dei propri concittadini sulle azioni intraprese? Ormai è evidente che serve una scossa alla situazione di stallo venutasi a creare".

"La fase di cambiamento che aveva promesso, e non mantenuto, la prima giunta Dotta ha esaurito palesemente la sua spinta propulsiva", concludono i Dem.