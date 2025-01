Savona, negozi trasformati in appartamenti, assessore Becco: "Una modifica al regolamento edilizio da discutere in commissione"

Anche a Savona sono sempre di più gli alloggi a piano terra, ex attività commerciali, che grazie al cambio di destinazione d'uso vengono trasformati in appartamenti, in genere mini appartamenti, destinati ad uso turistico o a locazione abitativa. Il tema è stato sollevato nella commissione di ieri dal consigliere del Pd Luca Burlando.

"Il cambio d'uso dei piani terra – spiega l'assessore Ilaria Becco - è stato attenzionato da tempo e ho chiesto ai nostri uffici di analizzare i dati per capire l’entità di questo fenomeno e la tipologia di richieste pervenute per poter ragionare con dati puntuali. Proprio perché è un tema molto delicato, all’interno del lavoro di revisione del regolamento edilizio, stiamo lavorando a una bozza di proposta di modifica che, vada a limitare, in alcune situazioni specifiche, le trasformazioni dei piani terra da funzioni diverse a quella residenziale. A breve potremo discutere in commissione su questo argomento specifico all’interno della revisione del regolamento edilizio".