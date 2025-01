Carcare, l'assessore Grenno soddisfatta per l'avvio dei primi cantieri del 2025: "Impegno e professionalità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati"

A Carcare l'assessore ai Lavori pubblici Valentina Grenno esprime grande soddisfazione per l'avvio dei primi cantieri del 2025: "Nella prima metà di gennaio si è proceduto all'asfaltatura di via Roma, con la creazione di un dosso artificiale per aumentare la sicurezza dei pedoni nella zona più centrale di Carcare, e alla potatura delle piante in viale Orlando Scarrone (Area giochi adiacente piazza Caravadossi), viale Alessandro Valletti (Lungobormida), la quale è in fase di ultimazione. Si è inoltre provveduto al ripristino del tratto di via Garibaldi interessato da una voragine creatasi a causa delle forti piogge autunnali, i cui lavori si sono rivelati più complessi del previsto, necessitando così un tempo maggiore per il loro completamento".

"Finalmente, dopo la ritrovata stabilità economico-finanziaria dell'ente comunale, nel corso dell'anno sarà possibile mettere a terra alcune delle opere citate in campagna elettorale, come ad esempio l'acquedotto di Negreppie in frazione Vispa, la cui realizzazione è attesa da tempo immemore, ma finora "apparsa" soltanto nel libro dei sogni. Colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco, tutta la maggioranza, gli uffici comunali competenti per il grande impegno e la professionalità che ogni singolo giorno mettono per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, perché al nostro paese non servono grandi opere dai costi esorbitanti, ma opere che rendano grande la quotidianità e la vivibilità dei suoi abitanti" ha concluso l'assessore Grenno.