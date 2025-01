Savona, per la variante al Puc ipotesi del Palaeventi in Piazza del Popolo o agli Orti Folconi e Cittadella dello Sport a Legino

Segue le linee date dal Comune la revisione del Puc presentata oggi in Commissione dalla società Mate nelle aree Orti Folconi, Piazza del Popolo, Legino Stadio, via Servettaz, ex centrale del Latte, ex carcere sant'Agostino.

"Le aree di Orti Folconi e Piazza del Popolo sono quelle più strategiche a cui si aggiunge l'ex carcere - ha spiegato l'architetto Antonio Mugnai di Mate -. Tra gli obiettivi il primo è quello di realizzare collegamento pedonale tra la stazione ferroviaria e la parte del tessuto ottocentesco secondo un asse principale. Altro obiettivo è realizzare aree a verde, sia considerando quelle esistenti ma realizzando una sorta di spina verde che crei connessione tra queste due parti di città separate dal torrente Letimbro".

Resta l'idea del Palaeventi ma da parte dei tecnici e dell'amministrazione si sta valutando se farla in piazza del Popolo o nell'area degli Orti Folconi; in queste aree si pensa anche ad una parte di housing sociale.

Per l'ex carcere Sant'Agostino si prevede una lavoro di recupero con di rifunzionalizzazione socioculturale. Lo schema di progetto prevede riqualificazione di alcuni spazi aperti, come piazza Monticello e percorsi pedonali.

L'Oltreletimbro prevede una riorganizzazione di aree a parcheggio, potenziamento dei percorsi pedonali e del verde. Sul compendio di via Servettaz, dove si trova l'ex Mottura e Fontana, spiega Mugnai: "Ci sono delle operazioni di trasformazione dell'area e un'ipotesi di valorizzazione, per un intervento che prevede non solo riflessioni sulle destinazioni dell'area e ricadute sulla città pubblica, ma anche di ridisegno urbanistico di contesti che sono degradati". Tragli interventi pensati, realizzazioni di un grande parcheggio e la riqualificazione delle scuole Astengo".

Per il compendio dell'ex Centrale del latte , complesso industriale dismesso è stato pensato un parcheggio di cintura, collegato allo svincolo dell'Aurelia bis e operazioni di riqualificazione funzionale, con servizi commerciali e attività del terziario, ma con necessità di approfondimenti dal punto di vista idraulico. Prevista una riqualificazione di percorsi pedonali e area verde lungo l'argine del torrente.

La parte di Legino è confermata a destinazione di a cittadella dello sport ed ha un ruolo di connessione con il mare, con Villa Zanelli e ex Solimano. Sono stati pianificati la riqualificazione dello stadio, del parco di villa Gavotti e dell'area di fronte al centro sociale.

"Per il waterfront - ha detto Mugnai - parte sulla quale stiamo facendo ancora riflessioni suddiviso in due schemi, quello di Levante e quello di Ponente; all'inizio trattati assieme poi separati perché presentano caratteri diversi".