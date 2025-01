Anche in Italia si celebra l'insediamento del presidente Trump: una cena-evento il 20 gennaio

Il Club Trump Italia celebra l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti con una cena-evento a Imperia in programma lunedì 20 gennaio

In concomitanza con l'insediamento ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, in programma per lunedì 20 gennaio, nella stessa giornata, il Club Trump Italia organizza una cena presso il ristorante Matamà di Imperia, in calata Cuneo, alle ore 20. L’evento rappresenta un’occasione speciale per celebrare l’inizio del nuovo mandato presidenziale, coinvolgendo sostenitori e simpatizzanti del Presidente Trump, sia del Ponente savonese che dell’area imperiese.

A guidare il il Club Trump Italia sono l'architetto Marco Melgrati, sindaco di Alassio, che parteciperà alla cena in veste privata, e il Prof. Giuseppe Cannata, già primario di dermatologia all’Ospedale di Imperia e oggi consulente di dermatologia all’Ospedale San Raffaele di Milano. Entrambi rappresentano le figure di riferimento del fan club, il primo in Italia dedicato al Presidente Donald Trump.

Lo stesso ristorante di Imperia era stato cornice della fondazione del fan club, in occasione della prima elezione di Donald Trump. Durante quell’evento, il Prof. Cannata aveva anche presentato una ricetta originale per una pizza “Trump”, creata appositamente per celebrare il Presidente americano. La serata aveva riscosso grande successo, attirando numerosi partecipanti.

“Questa cena - sottolinea Marco Melgrati - è aperta a tutti i simpatizzanti del Club Trump Italia e prevedo una serata all’insegna dell’entusiasmo, della convivialità e del confronto, in cui condividere idee e progetti. Vista anche la stima reciproca tra la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente Donald Trump ci auguriamo di averlo presto ospite in Italia, e magari un giorno nella nostra meravigliosa Liguria. L'augurio più sentito è naturalmente quello di avere un giorno la sua firma sul Muretto di Alassio”.