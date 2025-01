È il sindaco di Alassio Marco Melgrati a guidare il Club Trump Italia: "L'augurio è di avere un giorno la sua firma sul Muretto"

Parte da Alassio, dal sindaco Marco Melgrati, la spinta al Club Trump Italia, pronto a celebrare con una cena-evento a Imperia l'insediamento del Presidente degli Stati Uniti.

L'appuntamento, come noto, è in programma lunedì 20 gennaio in concomitanza con l'insediamento ufficiale di Donald Trump alla casa Bianca: nella stessa giornata, alle 20 al ristorante Matamà di Imperia, in calata Cuneo, sarà celebrato l’inizio del nuovo mandato presidenziale con una serata che coinvolgerà sostenitori e simpatizzanti sia del Ponente savonese che dell’area imperiese. Ed è proprio nel locale imperiese, all'epoca della prima elezione di Donald Trump, che nacque la pizza “Trump”, creata appositamente per celebrare il Presidente americano.

Al fianco di Melgrati, il Prof. Giuseppe Cannata, già primario di dermatologia all’Ospedale di Imperia e oggi consulente di dermatologia all’Ospedale San Raffaele di Milano.

"Vista anche la stima reciproca tra la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente Donald Trump ci auguriamo di averlo presto ospite in Italia, e magari un giorno nella nostra meravigliosa Liguria - ha dichiarato nei giorni scorsi il primo cittadino alassino - L'augurio più sentito è naturalmente quello di avere un giorno la sua firma sul Muretto di Alassio”.