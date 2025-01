Savona, pubblicati i redditi di assessori e consiglieri, Auxilia si conferma quello con maggior reddito

Silvio Auxilia, assessore al Bilancio, si conferma come assessore della giunta Russo con il reddito è più alto, per 323.560 euro lordi. Palazzo Sisto ha pubblicato le dichiarazioni dei redditi 2022 di assessori e consiglieri comunali.

Per ciò che riguarda i consiglieri studenti che non hanno un reddito proprio, come Mij, Lessi; Taramasso o Lanza, non c'è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (ha usufruito del mancato obbligo Luigi Lanza).