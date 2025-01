Sostituzione ponte sul torrente Bottassano: lunedì 20 torneranno a circolare i treni (FOTO)

Demolizione delle pile vecchie, stanotte varo del ponte nuovo e domani sarà ricostruito il binario per far sì che lunedì 20 gennaio possano tornare a circolare i treni.

Questi gli ultimi sviluppi per la sostituzione del ponte ferroviario sul torrente Bottassano.

Per consentire le attività programmate da Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo FS – oggi, sabato 18 e domani sera, domenica 19 gennaio, la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia continuerà a essere sospesa tra Loano e Finale Ligure.

L’intervento per un investimento di 2,7 milioni di euro prevede la sostituzione del ponte ad arco in muratura con un impalcato metallico che amplierà l’alveo del torrente in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario dai precedenti 5,90 a 10 metri, migliorando significativamente le condizioni idrauliche nel rispetto delle normative vigenti in materia Rete Ferroviaria Italiana, ha predisposto brochure informative e locandine dedicate all’interruzione distribuite ed esposte nelle principali stazioni interessate con le informazioni di dettaglio dell’interruzione e delle modifiche di circolazione.

Inoltre, alle stazioni di Finale Ligure e Loano, il servizio di informazioni è supportato, da un desk con personale dedicato che offre un nuovo punto di riferimento ai viaggiatori per conoscere le finalità dei cantieri, i servizi in stazione e avere le informazioni sul proprio viaggio.