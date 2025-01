Truffa online da 40 mila euro con falsi investimenti: denunciati un uomo e una donna residenti in Liguria

I carabinieri della Stazione di Cannobio (località della provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte) hanno denunciato un uomo e una donna residenti in Liguria per il reato di truffa avvenuta online, dove la vittima si è vista portare via dal proprio conto corrente la somma di 40mila euro. Fortunatamente grazie ai primi e speditivi accertamenti svolti, i militari sono riusciti a recuperare la metà della somma.

Nello scorso mese di ottobre un cittadino residente in un comune lacustre dell’alto Verbano si è rivolto alla Stazione carabinieri di Cannobio denunciando di essere stata vittima di una truffa e di essersi accorto quella mattina stessa che sul suo conto corrente c’era un ammanco di circa 40.000,00 euro. I carabinieri nell’acquisire la denuncia da parte della vittima sono riusciti a ricostruire i fatti, appurando che l’uomo nei giorni antecedenti era stato contattato telefonicamente, tramite l’applicazione WhatsApp, da fantomatici consulenti i quali gli proponevano degli investimenti sicuri. L’uomo, persuaso dalla loquacità dei finti consulenti, ha acconsentito ad effettuare degli investimenti per somme contenute, ma dopo i primi contatti si è insospettito a causa di una serie di operazioni a suo favore, sempre di piccole somme, che i truffatori gli hanno presentato come accrediti relativi ai profitti degli investimenti fatti.

La petulanza nel partecipare a nuovi investimenti portata avanti dai finti broker, che aumentava proporzionalmente all’aumento del disinteresse da parte della vittima, è coincisa con il prelievo dal conto della stessa di una somma complessiva di 40.000,00 euro a sua insaputa e, quest’ultima, accorgendosi immediatamente dell’operazione, si è recata presso la Stazione dei carabinieri per denunciarne i fatti.

Una volta acquisita la denuncia, i militari della Stazione di Cannobio hanno immediatamente svolto gli accertamenti che hanno permesso, innanzitutto, di confermare gli evidenti sospetti che i broker altro non erano che truffatori e di recuperare parte della somma prelevata. Infatti, una metà è risultata essere stata accreditata subito in un conto estero non identificato, mentre la restante parte è risultata essere stata accreditata su un conto italiano. I militari hanno contattato immediatamente la filiale del citato conto informandoli dell’operazione in questione, chiedendo il blocco di tutte le sue operazioni per evitare che l’ingente somma finisse all’estero come la prima metà. Nel frattempo è stato chiesto all’autorità giudiziaria il sequestro finalizzato alla successiva riconsegna della somma alla vittima della truffa.

Per gli intestatari del conto italiano, un uomo e una donna, dopo essere stati identificati, è scattata la denuncia per truffa.