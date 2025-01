Loano, sono partiti i lavori per il collegamento della passeggiata con Pietra Ligure

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per realizzare l’opera di collegamento della passeggiata di Loano con quella di Pietra Ligure.

240 mila euro l'impegno di spesa del Comune loanese per la realizzazione di un camminamento di 50 metri, con un adeguamento del progetto alla portata del rio Chiappe: il ponticello sopra il corso d'acqua che separa le due località della riviera avrà una luce di circa 10 metri anziché due e mezzo come previsto in origine.