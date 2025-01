Varazze, ha compiuto 90 anni lo storico bar Rossi (FOTO)

90 anni e non sentirli. Ha compiuto l'importante anniversario lo storico Bar Enoteca Rossi di Varazze di via Cesare Battisti nel levante del paese che ha visto susseguirsi negli anni tre generazioni della famiglia.

Fondato da Giuseppe e Maria nel gennaio del 1935, il Bar Rossi è poi passato sotto la gestione di papà Lidio e mamma Rosa, recentemente decorata con la Stella al Merito del Lavoro dalla Confcommercio, ancora oggi dietro al bancone del conosciuto locale insieme ai figli Giuseppe e Roberto, e con la nuora Roxana a proporre, tra le altre cose, il ricercato aperitivo “Casù”, inventato decenni fa da papà Lidio e tutt'ora tra i cocktail più richiesti dai clienti.

"Tanti Auguri Rosa, Giuseppe e Roberto. Tanti auguri al Bar Enoteca Rossi per i suoi primi 90 anni di attività. Una parte della storia della Città di Varazze festeggiata ieri pomeriggio, con tanti amici di oggi e di ieri ed un pensiero a chi ha lasciato un segno indelebile nella nostra memoria contribuendo a creare sorrisi, risate ed emozioni in tutti questi anni di vita del Bar Rossi - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - 90 anni di momenti condivisi, di storie raccontate e di momenti felici. Un punto di riferimento certo per la comunità in un luogo dove si sono intrecciati mille momenti di vita".