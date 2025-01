Gnam! Oggi è la Giornata del Popcorn

Prendi dei chicchi di mais, scaldali ed esploderanno per l’espansione dell’umidità interna. Sono i popcorn, uno dei cibi più antichi della storia. Sì, perché il caratteristico mais scoppiato ha una storia di oltre 5000 anni! Incredibile, vero? Le prime testimonianze risalgono addirittura agli Aztechi.

Uno tira l’altro. Morbidi, croccanti, seducenti nella loro leggerezza, questi chicchi sono capaci di tradursi subito in festa e, quindi, non si poteva non dedicare loro un’intera giornata: il Popcorn Day, che cade il 19 gennaio. Si celebra in America, ma piace anche in Italia, perché i golosissimi chicchi di mais soffiato sono una coccola piacevole e goduriosa a tutte le latitudini.

Dolci o salati? Caramello o cioccolato? Al burro o al miele? Sono tante le varianti di popcorn che abbiamo la possibilità di gustare la sera davanti alla tv o nell’iconica cornice di una sala cinematografica per un momento amato da grandi e piccini. Il popcorn è molto più di un semplice snack: è un’esperienza. Alcune ricerche hanno dimostrato che il profumo dei popcorn appena fatti rievoca emozioni positive, creando attesa e rendendo l’andare al cinema qualcosa di molto speciale. L’aroma caldo e burroso che accoglie prima di entrare in sala trasporta già nel mondo dei film.

Ma da dove arriva il mais? Se abbiamo i popcorn è grazie alle pannocchie, che i Maya veneravano come divinità, insieme a fagioli e zucche, cibi che uniscono più o meno tutte le diete delle popolazioni centroamericane.

I coloni spagnoli cominciarono a coltivarlo appena arrivati nel Nuovo Mondo per poi esportarlo in Europa alla fine del XV secolo. Arrivò ben presto anche nei paesi un po’ più freddi e in meno di due secoli la sua fama aveva raggiunto persino l’Estremo Oriente, conquistando due grandi imperi: Cina e Giappone.

La storia moderna del popcorn parte dagli Stati Uniti d’America, dove tra la fine del 1800 e l’inizio del nuovo secolo si diffuse inizialmente come street food. Qui nasce il National Popcorn Board, costituito dalle società produttrici delle macchinette per scaldare il mais, con l’obiettivo di diffondere la cultura del mais e che poi si è fatto promotore dell’istituzione della giornata.

Ma come si festeggia? Facilissimo. Preparando una ricetta sfiziosa come il crunch di mais al caramello: fondere in padella 40g di burro, aggiungere 50g di zucchero di canna e montare a neve. Aggiungere i popcorn già cotti, girare delicatamente il composto e poi stenderlo su una teglia larga. Cuocere in forno a 250 gradi fin quando il tutto diventa croccante. Distribuirlo in piccole ciotole e assaporarlo davanti a un bel film.