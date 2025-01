Treni, Burlando (Pd): “Traffico bloccato, crisi che rappresenta una violazione indiretta dei diritti fondamentali”

“Ancora una volta, il Ponente Ligure si trova a fare i conti con l'ennesimo blocco del trasporto ferroviario, una situazione che sta causando disagi insostenibili per migliaia di cittadini. Le conseguenze di queste interruzioni sistematiche non si limitano a un semplice rallentamento della mobilità: colpiscono al cuore i diritti fondamentali di studenti e lavoratori, ostacolando il loro accesso a scuole, università e luoghi di lavoro”.

Lo dice in una nota Luca Burlando (Pd), consigliere comunale a Savona.

“Ogni giorno, numerosi studenti devono affrontare ritardi, cancellazioni e incertezza per raggiungere le proprie scuole o università – continua -. Lo studio, un diritto sancito e imprescindibile, diventa un percorso ad ostacoli per chi vive in questa area del Paese. Parallelamente, lavoratori di ogni settore si trovano costretti a fronteggiare la stessa realtà, con turni di lavoro a rischio e giornate lavorative compromesse, mettendo a repentaglio la loro stabilità economica e professionale”.



“Questa crisi del trasporto ferroviario rappresenta una violazione indiretta di diritti fondamentali – afferma -: il diritto all'istruzione, il diritto al lavoro e, più in generale, il diritto alla mobilità. La mancanza di una rete ferroviaria affidabile penalizza non solo le singole persone, ma l'intero tessuto economico e sociale del territorio, accentuando il divario tra le aree metropolitane e quelle periferiche”.



“È necessario un intervento urgente e deciso da parte delle istituzioni, a livello regionale e nazionale, per garantire soluzioni concrete e strutturali. Non possiamo permettere che l'inerzia o la mancanza di investimenti adeguati continuino a penalizzare una parte così importante della popolazione.



Facciamo appello a tutti gli enti competenti affinché lavorino in sinergia per garantire il ripristino di un servizio ferroviario degno di un Paese moderno. La Liguria, e in particolare il suo Ponente, merita di più: merita infrastrutture efficienti e servizi che rispettino i diritti dei suoi cittadini”, conclude Burlando.