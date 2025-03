“Footgolf in spiaggia Alassio 2025”: consegnati ad Airc quasi 13mila euro

Questa mattina, nella sede di Regione Liguria, gli organizzatori dell’evento “Footgolf in spiaggia – Alassio 2025” e l’assessore allo Sport Simona Ferro hanno consegnato al Comitato AIRC – Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro Liguria l’assegno con il ricavato della raccolta fondi organizzata il 5 e 6 gennaio 2025 in occasione della manifestazione.

“Il torneo di footgolf di Alassio, che ha visto la partecipazione di testimonial illustri come ex calciatori, personaggi dello spettacolo e della televisione, è stato il primo evento nel palinsesto di ‘Liguria 2025 Regione Europea dello Sport’ – spiega l’assessore Ferro -. Un anno davvero importante che grazie a questa iniziativa è iniziato nel segno di un legame profondo: quello tra lo sport e la solidarietà. L’organizzazione ha raccolto 12.703 euro per la ricerca contro il cancro, veicolando un messaggio bellissimo che ancora una volta rafforza e rimarca il grande valore sociale dello sport”.

"Un grazie sentito agli organizzatori - aggiunge l'assessore allo sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti -, alla Regione Liguria che ha patrocinato la manifestazione, ai volti noti dello sport e dello spettacolo che hanno aderito e a tutte le realtà e le persone coinvolte in questa splendida iniziativa, organizzata da Eccoci Eventi in collaborazione con gli assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Alassio, la Fondazione Airc e la società partecipata Gesco. Ancora una volta, la nostra città è stata protagonista con un evento unico e di grande richiamo, reso ancora più significativo dal suo importante scopo benefico, di cui oggi vediamo l'importante risultato ottenuto”.

Erano presenti gli organizzatori Marco Dottore e Luca Galtieri, gli ex calciatori Marco Lanna, Luca Pellegrini, Beppe Dossena e Paolo Monelli, i giocatori professionisti di footgolf Stefano Puppo e Alessandro Piras, il presidente di Airc Liguria Lorenzo Anselmi con i ricercatori dell’associazione, l’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti, il direttore di Gesco Alassio Igor Colombi, don Gabriele Corini della Nazionale Italiana Footgolf Sacerdoti e i rappresentanti delle associazioni di categoria alassine.