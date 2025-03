Alassio, riqualificazione per le aree esterne dell'ex chiesa Anglicana: rinascono gli spazi verdi

Continua ad Alassio l'impegno nella valorizzazione dei luoghi storici della città. Recentemente, il parco dell’ex chiesa Anglicana di via Adelasia ha beneficiato di un importante intervento di manutenzione del verde, coordinato dalla Gesco su indicazione del Comune.

Questo luogo, noto per essere sede di mostre e rappresentazioni teatrali, ha visto un miglioramento significativo grazie al lavoro dei giardinieri della municipalizzata, che hanno ripulito le aiuole, il verde della scalinata pedonale e i tre accessi principali, rendendolo più accogliente per i visitatori e il pubblico degli eventi culturali.

L’opera di riqualificazione non si è fermata però agli spazi esterni. Un altro intervento ha riguardato il deposito interno, situato alle spalle della platea, che in futuro potrebbe essere trasformato in una sala regia per gli spettacoli teatrali e altre manifestazioni. Questa iniziativa punta a migliorare l’esperienza scenica degli eventi ospitati nella storica struttura, rendendola ancora più funzionale per artisti e organizzatori. Un ulteriore obiettivo è il restauro del palco, per ottimizzare l’aspetto scenografico delle rappresentazioni.

In collaborazione con la Biblioteca Deaglio, si prevede inoltre di avviare un inventario del ricco patrimonio librario custodito nell’ex chiesa Anglicana, che comprende una vasta collezione di volumi e testi in lingua inglese.

“Questo intervento - dichiara il consigliere comunale con incarico alla Biblioteca Mariacristina Boeri - rappresenta un ulteriore tassello nel nostro impegno a preservare e valorizzare i luoghi della cultura di Alassio. Questo spazio, che da anni è un punto di riferimento per eventi di importante rilevanza, merita di essere continuamente migliorato per offrire ai nostri cittadini e ai visitatori un luogo sempre più confortevole e funzionale”.

“L’intervento di riqualificazione - spiegano dalla Gesco - rappresenta un passo importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Alassio, offrendo alla comunità un luogo sempre più accogliente e attrezzato per ospitare eventi artistici e culturali di grande rilievo”.