"Medio Oriente oggi e domani: i fronti di conflitto e l’arrivo di Trump": la conferenza a Savona

L'attuale situazione geopolitica in Medio Oriente, con un focus particolare sul conflitto israelo-palestinese, e le ripercussioni in questo contesto del cambio di presidenza negli USA saranno l'argomento della conferenza “Medio Oriente oggi e domani: i fronti di conflitto e l’arrivo di Trump”, organizzata dall'Associazione Italia-Israele di Savona con il patrocinio della Provincia di Savona per il prossimo 30 gennaio alle ore 18:15 nella Sala Nassiriya del Palazzo della Provincia, in via Sormano.

Nel corso dell'evento, come anticipato, si parlerà delle dinamiche attuali e future del Medio Oriente, un'area del mondo sempre purtroppo soggetta a conflitti geopolitici con ripercussioni globali, con l'obbiettivo di comprendere gli scenari attuali e quelli possibili futuri per affrontare le tensioni esistenti.

I saluti introduttivi saranno affidati al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e al vicepresindente del Consiglio Regionale della Liguria Angelo Vaccarezza. Ad aprire la conferenza sarà quindi Cristina Franco, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Savona.

Tra i relatori spiccano figure di rilievo nel campo militare e della geopolitica: il Generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa; il Generale Marcello Bellacicco, Generale di Corpo d’Armata; il Generale Giuseppe Morabito, già Generale di Brigata presso il NATO Defense College; e il Generale Paolo Capitini, già Generale di Brigata e attualmente docente presso scuole sottufficiali dell’Esercito. La moderazione dell'evento sarà curata da Virgilio Lo Presti di IUS 101.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.