Rifondazione Comunista Savona: il XII Congresso provinciale nella nuova sede di proprietà

Il Partito della Rifondazione Comunista di Savona ha celebrato il suo XII Congresso provinciale nella nuova sede di via Garroni, nel quartiere di Lavagnola. Un evento definito come "storico", essendo il primo congresso tenutosi in una sede di proprietà del partito, acquistata dalla Società di mutuo soccorso "Aldo Cailani", ex punto di riferimento per gli operai dell'ILVA.