Savona, i nuovi cestini gettacarte di via Paleocapa già imbrattati dai writers

Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione, corredata da foto, da un nostro lettore, il signor Davide.

"Gentile redazione, segnalo la grave situazione di vandalismo in via Paleocapa. I nuovi cestini sono già stati imbrattati da writers, le bacheche sono ricoperte di adesivi e scritte (si veda foto allegata), e anche le colonne dei portici presentano analoghe episodi. E possibile che non si riesca a prendere provvedimenti?

E' una via principale di Savona e deve essere un gioiello visto che è anche la prima via che trovano i turisti che sbarcano dalle navi da crociera".