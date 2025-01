Il nuovo anno del Parco delle Alpi Liguri, il presidente Alessandri: “Puntiamo su sentieri e progetti europei”

E’ stato approvato nell’ultima seduta annuale del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri il Bilancio di previsione 2025/2027: per il nuovo anno l’impegno più importante sarà sulla manutenzione e il potenziamento della rete sentieristica, con il massimo delle risorse impegnate, un totale di 60 mila Euro per la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale e la messa in sicurezza degli itinerari del Parco inseriti nella Rete Escursionistica Ligure (REL) e/o ricompresi nei territori degli 8 Comuni dell’area protetta (Cosio d’Arroscia, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina e Triora). Concluso l’incarico di monitoraggio affidato nel 2024, già da gennaio si inizierà con i primi interventi.

“La parola d’ordine per il 2025, spiega il presidente del Parco Alessandro Alessandri, è progettualità. Sono infatti, tante le idee e le iniziative già in cantiere che realizzeremo. Sarà un anno importante. Dopo la storica ‘consegna’ del Sentiero degli Alpini al territorio del comune di Pigna, e al comprensorio vicino a cavallo tra Italia e Francia con un ‘respiro’ quindi di portata internazionale, le azioni dell’ente si concentreranno principalmente sui sentieri. In questo ambito abbiamo lavorato bene, siamo stati efficienti e i lavori sono stati consegnati nei tempi raggiungendo quindi gli obiettivi prefissati. Andiamo avanti, conclude il presidente del Parco Alessandri, con questo spirito e con queste strategie che mirano anche a realizzare progetti europei, curando i rapporti internazionali e organizzando grandi eventi sul territorio, come il concorso dei Mieli dei Parchi della Liguria in programma al Colle Melosa”.

Altro grande tema dei lavori del 2025 sarà il nuovo Programma Interreg Alcotra 2021-2027: nel 2025 si entrerà infatti nel vivo con i progetti su clima e risorsa idrica, turismo e ciclovie, tutela e conservazione della biodiversità. Il Parco delle Alpi Liguri è l’unico Parco alpino della Regione Liguria che grazie alla posizione transfrontaliera ha l’opportunità di confrontarsi e progettare, oltre che con la Regione, anche con tutte le aree protette dell’arco alpino , dal Parco Nazionale del Mercantour ai Parchi Nazionali della Vanoise e degli Ecrins in Francia, al Parco del Gran Paradiso in Valle d’Aosta e alle Aree Protette delle Alpi Marittime in Piemonte.

Il progetto BiodivTourAlps prevede attività di regolamentazione dell’overtourism, con sistemi di monitoraggio e installazione di contapersone, oltre che studi per il miglioramento della conoscenza e della gestione delle interazioni uomo-natura.

ACLIMO ha l’obiettivo di fornire un sostegno concreto al territorio verso una transizione sostenibile delle attività umane, in particolare quelle pastorali, per la conservazione del patrimonio naturale, attraverso una sempre maggiore conoscenza degli effetti del cambiamento climatico sugli habitat e sulle specie più vulnerabili alla scarsa disponibilità di acqua.

RivierAlp consentirà infine l’individuazione di una Ciclovia transfrontaliera da strutturare, fornire di attrezzature e servizi - anche di marketing e comunicazione - e trasformare in esperienze outdoor per i mercati italiani e stranieri.

Ci sarà poi spazio anche per azioni in collaborazione con la Regione Liguria sul Programma Interreg Martittimo e per il PNRR, con il progetto “Concrete e verdi: due valli sostenibili” nell’ambito dei Piani di Sviluppo di Green Communities, nel quale l’Ente Parco avrà azioni relative alla gestione certificata del patrimonio agro-forestale, della biodiversità e della filiera del legno, per promuovere processi importanti di ripristino di aree aperte, infrastrutturazione di pascoli, elaborazione di piani forestali di indirizzo e attività di animazione e regia, nonché elaborazione e sperimentazione di strumenti attuativi quali l’istituzione di una Comunità del Cibo e Comunità Custode del Territorio.

Sarà completato poi entro febbraio il ProgettoPSR-GAL Ciclovia dei Liguri, con il posizionamento di 18 colonnine di ricarica e-bike nel territorio del Parco e nei Comuni di Pornassio e Pieve di Teco, in collegamento con la Ciclovia transfrontaliera RivierAlp. Entro l’anno si svolgerà poi la verifica per il rinnovo della certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) e inizieranno anche le attività per l’ottenimento del secondo livello della Carta, con il coinvolgimento diretto delle aziende turistiche nelle azioni di turismo sostenibile. Fra le attività ordinarie, proseguiranno il coordinamento regionale delle segnalazioni per la prevenzione e il contrasto alla Vespa velutina e le azioni di promozione dello Sviluppo Sostenibile a cura del Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS), con laboratori per le scuole ed escursioni guidate gratuite sul territorio.