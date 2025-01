L'allarme della Provincia: "Comportamenti irresponsabili ostacolano il lavoro degli spazzaneve"

L'Amministrazione Provinciale di Savona desidera richiamare l'attenzione su comportamenti irresponsabili che si verificano in alcune zone, come nei pressi del Forte del Melogno, dove alcuni automobilisti, in occasione delle nevicate, si recano in queste aree per effettuare manovre pericolose con i loro veicoli, ostacolando e talvolta interrompendo il lavoro dei mezzi spazzaneve. Queste azioni non solo mettono a rischio la loro incolumità e quella degli altri utenti della strada, ma impediscono la corretta pulizia e messa in sicurezza delle carreggiate.

In diverse occasioni, gli operatori sono stati costretti a interrompere il servizio per evitare incidenti con questi conducenti imprudenti. La presenza di ghiaccio sulla strada è spesso una diretta conseguenza di tali interruzioni, aumentando il rischio di incidenti per tutti gli automobilisti.

Dagli uffici di Palazzo Nervi si sottolinea che "Questi comportamenti scellerati sono ovviamente da stigmatizzare" e si ribadisce "invitiamo al massimo rispetto della prudenza alla guida e del senso di responsabilità nel percorrere sempre le strade provinciali, in particolar modo in occasioni di condizioni atmosferiche avverse".

L'Amministrazione Provinciale informa che sono in corso anche valutazioni legali per tutelare l'incolumità pubblica e garantire la massima sicurezza di transito sulle strade provinciali.