Lavori in Lungomare Europa a Varazze, il Sindaco rassicura: "Non sussistono rallentamenti ma tempistiche operative specifiche e conseguenziali"

I lavori sulla passeggiata in Lungomare Europa a Varazze continuano a far discutere e il Sindaco Luigi Pierfederici ha voluto fare un aggiornamento per la futura riapertura.

Attualmente sono in corso gli interventi sul ponte sul Rio Arenon e in settimana scatterà il cantiere nella galleria Invrea presente nei pressi dove si erano verificati dei distaccamenti di mattoni lo scorso ottobre.

Questo per non creare disagi nella gestione dei sottoservizi e conseguentemente alle utenze - spiega il primo cittadino varazzino - Per il consolidamento della volta della galleria si opererà dai prossimi giorni come previsto dal programma lavori. Non sussistono dunque rallentamenti ma tempistiche operative specifiche e conseguenziali".