Cairo, strade danneggiate dall'alluvione: proseguono a ritmo sostenuto i cantieri in località Camponuovo e via Colletto

I cantieri di Cairo Montenotte proseguono con interventi urgenti di ripristino e manutenzione, tra cui la messa in sicurezza delle strade danneggiate dall’alluvione dell’autunno scorso. Oltre a migliorare la viabilità locale, questi lavori restituiranno funzionalità e sicurezza.

In particolare, è in fase di completamento il getto della soletta e del cordolo lungo la strada Camponuovo. A breve seguirà l’installazione del guardrail, consentendo la riapertura integrale della via. Durante i lavori, potrebbero verificarsi brevi interruzioni del traffico, gestite da movieri, per le quali l’amministrazione si scusa.

Anche su via Colletto, nella frazione di Rocchetta, proseguono i lavori di ripristino, con il posizionamento del guardrail nel tratto danneggiato dal maltempo, di fronte al Monumento ai Caduti. Al momento, il traffico è regolato da un semaforo a senso unico alternato, ma la completa riapertura della strada è prevista a breve, quando anche questa sarà messa in sicurezza.