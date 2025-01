Viabilità calvario nel Ponente, il sindaco di Albenga Tomatis non ci sta: "A rischio economia e salute, trovare soluzioni definitive"

Intervenire immediatamente per risolvere i “problemi ormai cronici legati alla viabilità ligure, in particolare nel Ponente”, ed evitare così che le conseguenze si acuiscano sempre più con le loro ripercussioni “su diversi ambiti, tra cui sanità e turismo”.

A lanciare l'allarme dopo il lunedì nero del trasporto ferroviario nel savonese, col guasto alla linea tra Pietra e Savona che ha tenuto in ostaggio la circolazione dei treni di praticamente tutta la regione aggiungendosi alle abituali difficoltà legate ai numerosi cantieri autostradali, è il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Nella giornata di ieri un guasto alla linea ferroviaria, sommato ai continui cantieri autostradali, ha letteralmente isolato il ponente ligure - ricorda il primo cittadino - Il traffico si è riversato sull’Aurelia, unico altro collegamento esistente, creando forti disagi anche alla viabilità ordinaria. Tutto questo non è stato un caso isolato ed eccezionale dato dalla concomitanza di eventi imprevisti e imprevedibili. I disagi sulle nostre vie di comunicazione sono, da anni, continui. Ci troviamo a essere isolati non solo da e verso le altre regioni, ma anche all’interno del nostro stesso territorio”.

“Occorre intervenire immediatamente - ribadisce Tomatis -. Questa situazione sta già provocando danni al nostro turismo. È impensabile per chi vuole raggiungere la riviera ligure nel weekend o in estate dover prevedere ore e ore di code in autostrada, ritardi dei treni o guasti sulla linea. Molti, già oggi, decidono di rinunciare con pesanti ricadute per il turismo e la nostra economia”.

Altro aspetto già più volte sottolineato nel comprensorio albenganese in particolare, è quello relativo alla salute: “Pensiamo ad una persona che da Albenga o dell'entroterra abbia bisogno di raggiungere l'ospedale Santa Corona, a un'ambulanza, magari con un paziente con una patologia tempo dipendente, o a un mezzo di soccorso diretto verso un incidente. La situazione delle infrastrutture rischia di mettere a rischio anche il diritto alla salute dei cittadini”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Sicuramente sarà già nell’agenda del presidente Bucci la valutazione di queste tematiche che devono essere una priorità. È necessario trovare soluzioni definitive per migliorare la circolazione e le nostre infrastrutture in modo da garantire ai cittadini la possibilità di muoversi in sicurezza e senza disagi”.