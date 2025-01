Calizzano, ragazzo investito da un'auto finisce in un burrone: codice giallo al Santa Corona

Momenti di grande apprensione ieri sera a Calizzano, dove un ragazzo è stato investito da un'auto nei pressi del ristorante "Il Rifugio", lungo la strada provinciale 490. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22, e immediatamente è stato lanciato l'allarme per richiedere i soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto coinvolta nell'incidente avrebbe perso aderenza a causa della presenza di ghiaccio sulla strada. Nonostante il tentativo di frenare, il veicolo non è riuscito a fermarsi in tempo e ha urtato il ragazzo, sbalzandolo in un burrone per alcuni metri.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Azzurra di Calizzano e un'automedica per prestare i primi soccorsi. Le operazioni di recupero sono state complesse, ma il giovane, un 22enne, è stato tratto in salvo dai soccorritori.

Una volta recuperato, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti e cure.