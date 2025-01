Commissariato di Alassio, Jan Casella: "Nostro odg era proposta costruttiva: forze dell’ordine e cittadini attendono garanzie"

“Purtroppo i partiti di centrodestra in Consiglio Regionale hanno deciso di non sottoscrivere il nostro ordine del giorno con cui chiedevamo un impegno di Ministero e Comune per evitare la chiusura del commissariato di Alassio e l’individuazione di una nuova sede alassina, con spazi adeguati alle esigenze degli agenti. Il rifiuto dei capigruppo di maggioranza ha impedito di discutere e votare la nostra proposta, che era finalizzata a garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti”.

Esprime disappunto per il mancato appoggio da parte della maggioranza consiliare all'iniziativa presentata, il consigliere regionale di Avs Jan Casella che nei giorni scorsi si era detto preoccupato per la possibile chiusura del presidio della Polizia di Stato nella Città del Muretto.

“Sono deluso per il fatto che i capogruppo della maggioranza non abbiamo firmato il nostro ordine del giorno - continua - Era una proposta scritta senza alcuna polemica, con spirito costruttivo, che era già stata sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione. Per questi motivi, ero convinto della firma di tutti i capigruppo e del voto unanime”.

“Ripresenterò la mia richiesta, fino a quando sarà discussa dal Consiglio Regionale. Le donne e gli uomini delle forze dell’ordine di Alassio e i cittadini attendono garanzie”, conclude Jan Casella.