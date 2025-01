Aurelia Bis, Tafaria (Cisl): "Chiediamo al Prefetto di sbloccare questa situazione, convochi un tavolo alla presenza del Ministero"

"A dicembre l’azienda aveva promesso di presentare a metà gennaio il ‘piano industriale’ per concludere l’opera: manca il 20% per completare l’infrastruttura, serviranno almeno due anni e ogni giorno di attesa è l’ennesimo giorno perso per terminare l’Aurelia Bis di Savona, i cui primi progetti risalgono al 2001. Sappiamo che da parte del Prefetto c’è la massima attenzione e facciamo un appello: i lavoratori del cantiere non meritano di vivere in questa perenne preoccupazione sul loro futuro, basta navigare a vista - prosegue Tafaria - Chiediamo davanti al Prefetto un tavolo con la presenza dell’azienda ICI, le organizzazioni sindacali, Anas, la Regione ma vogliamo anche il Mit. E ovviamente il commissario straordinario a cui chiediamo quanto tempo serve per capire se ICI è in grado di andare avanti oppure no. Bene, anzi normale, che l’azienda stia rispettando il pagamento degli stipendi, ma restare a guardare non è utile a nessuno. Soprattutto per un’opera ideata nel 2001. In particolare, per una Regione che avrebbe bisogno fortissimamente dell’Aurelia Bis e di tantissime altre opere".