Viabilità nel finalese, sopralluoghi della Provincia dalla costa all'entroterra con le amministrazioni locali

Inizio settimana di sopralluoghi da parte della Provincia sulle strade del Finalese che sono di competenza dell'ente sovracomunale.

Nella giornata di ieri, martedì 21 gennaio, il Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici Diego Distilo insieme al sindaco Berlangieri, all'assessore Sericano e al comandante della Polizia Locale Minuto hanno effettuato un sopralluogo a Finale Ligure per monitorare direttamente gli interventi di manutenzione previsti dopo la riunione tenutasi in Comune a inizio mese.

L’obiettivo del sopralluogo era quello di verificare lo stato di avanzamento delle opere progettate, con tre tratti interessati principalmente: la Sp45 delle Manie dove sono state disposte operazioni di sfalcio, diserbo delle banchine e pulizia delle cunette al fine di garantire un adeguato deflusso delle acque piovane; si è quindi parlato della Sp8 verso Vezzi Portio negli scorsi mesi colpita da numerose frane e dov'è prevista una messa in sicurezza del versante; per quanto invece riguarda la Sp490 del Colle del Melogno l'attenzione è stata posta in particolare la rotonda situata all’intersezione con il raccordo al casello autostradale.

L'importanza dei piccoli accorgimenti è quanto sottolineata dal consigliere Distilo: “La sicurezza stradale è fondamentale, ma anche l’aspetto estetico delle nostre strade gioca un ruolo importante per la qualità della vita cittadina. Educare al bello, attraverso interventi mirati, anche i più piccoli, non solo migliora l'immagine del Territorio, ma lo rende più accogliente per tutti coloro che le percorrono, compresi i visitatori. L'idea è quella di combinare funzionalità e decoro urbano; portare a termine gli interventi strutturali di contenuto e rendere più gradevoli gli spazi pubblici è un obiettivo che deve andare di pari passo”.

Stamani, invece, il sopralluogo ha visto coinvolti il Consigliere Delegato alla viabilità per il Ponente, Matteo Mirone, l’Ufficio Tecnico Provinciale e il sindaco di Orco Feglino Durante. Lungo tutta la Sp27 si è parlato delle condizioni della strada valutando misure mirate a migliorarne la percorribilità.

Tra i possibili interventi discussi l'ipotesi di progettare due nuovi dossi artificiali in punti strategici, mirati a disincentivare comportamenti pericolosi durante l'attraversamento. All'attenzione di Palazzo Nervi è stata poi portata la problematica dei mezzi pesanti che spesso finiscono per rimanere bloccati, una volta usciti dallo svincolo autostradale, lungo la provinciale: intervenire sulla segnaletica verticale, in particolare nelle vicinanze dell’uscita del casello appunto, è stato il punto d'incontro, con l’obiettivo di garantire un sistema informativo chiaro che non solo regoli i flussi veicolari ma si confermi elemento cruciale per fornire indicazioni precise agli automobilisti e prevenire situazioni di potenziale pericolo.

“Le strade Provinciali rappresentano il tessuto connettivo del nostro policentrico Territorio, anche e soprattutto per i piccoli Comuni. Per queste realtà, spesso isolate, non sono solo vie di collegamento, ma veri e propri canali di vita quotidiana. È importante constatare di persona, anche con il supporto degli Amministratori locali, le situazioni specifiche, favorendo una condivisione delle decisioni che ci consenta di valutare insieme gli interventi ritenuti prioritari” ha invece sottolineato il consigliere Mirone.