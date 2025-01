Futuro di Aurelia Bis, Giampedrone convoca un incontro in Regione

Un incontro in Regione con al centro il cantiere dell'Aurelia Bis.

A fissarlo per il prossimo lunedì 27 gennaio l'assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Raul Giampedrone, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con le Prefetture.

Saranno presenti il Commissario straordinario Matteo Castiglioni, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della ditta appaltatrice Ici spa dopo che nei giorni scorsi non sono mancate le polemiche delle organizzazioni sindacali sui ritardi per la consegna di un piano organizzativo per il futuro dell'infrastruttura che collega Albisola Superiore a Savona arrivata all'80%.