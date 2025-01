Il mondo della scuola in lutto: si è spento Gianmarco Mauri, ex insegnante in pensione del Liceo G. Bruno di Albenga

Il mondo della scuola è in lutto per la prematura scomparsa del professor Gianmarco Mauri. L’ex insegnante di educazione motoria del Liceo Giordano Bruno di Albenga, in pensione da alcuni anni, si è spento ieri (22 gennaio) all’età di 68 anni.

Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia per un insegnante amato e stimato da tutti e appassionato velista.

“Il liceo ricorda con affetto un uomo capace di infondere serenità, un collega disponibile, un amico – scrive la preside del Liceo Bruno Simonetta Barile a nome della scuola, dove sono stati colleghi -. Ne ricorda l'amore per la vita e per il mare. Piace pensarlo libero di veleggiare nel mare infinito”.

“Come collega lo ricordo come una persona deliziosa – sono le parole del professor Jacopo Marchisio -, con una straordinaria capacità di prendere tutto con leggerezza e sorriso. Pur senza mai dire niente di sé stesso, sapeva farsi volere bene e avevi l'impressione di conoscerlo benissimo. Era poi un velista eccellente; ricordo alcune bellissime uscite in barca con lui”.