Macabro ritrovamento durante una battuta di caccia: dalla boscaglia affiora un cranio umano

Si sono addentrati nel bosco per affrontare una normale battuta di caccia, ma quel che hanno trovato è stata la parte superiore di un cranio umano. Pare quasi l’incipit di un film thriller, o di una serie tv o di uno dei posdcast “true crime” che vanno per la maggiore da diversi anni a questa parte, ma per un gruppo di cacciatori del territorio cuneese di Pezzolo Valle Uzzone è stata la cruda realtà.

Il ritrovamento è occorso qualche giorno fa, in località Porcavio, poco distante dal confine con il comune di Piana Crixia. Alcuni cacciatori hanno, appunto, scoperto il cranio danneggiato che affiorava dalla boscaglia e hanno chiamato immediatamente i carabinieri, che hanno confermato direttamente l’accaduto al nostro giornale. Sul posto anche il medico legale.

Difficile se non impossibile, ora come ora, prodursi in ipotesi o collegamenti tra il ritrovamento in questione e possibili “cold case” ancora aperti. Gli inquirenti stanno infatti attendendo gli esami paleontologici, nella speranza di poter individuare un volto vero e proprio. Ma, soprattutto, di attribuire una “datazione” al ritrovamento.

Conclusi gli esami di laboratorio le indagini potranno procedere.