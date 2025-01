Casella (AVS) presenta un’interrogazione in Regione contro il termovalorizzatore

“Nessuno pensi di realizzare un termovalorizzatore in Liguria. Val Bormida e Valle di Vado hanno già pagato un prezzo enorme in materia di salute e ambiente”. Jan Casella, consigliere regionale di AVS, ha presentato un’interrogazione al presidente Marco Bucci per bloccare la realizzazione dell’impianto.

“In Liguria non c’è posto impianto per un impianto che brucerà i rifiuti. Ci opporremo in ogni modo a questo progetto, che presenta gravi pericoli per il nostro territorio, rimanendo al fianco dei cittadini che si stanno organizzando per protestare contro quest’operazione disastrosa. Nei mesi scorsi, avevamo già espresso la nostra preoccupazione: adesso i peggiori incubi dei cittadini rischiano di diventare realtà”, dichiara il consigliere regionale di AVS.

L’interrogazione di Casella sarà discussa nel consiglio regionale di martedì prossimo.