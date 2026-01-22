Mastelli trasportati dal vento sulle strade, il M5S Savona: "L'attacco della giunta a Sea-s è stucchevole. Basta scuse"

"Le immagini a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi a Savona sono davvero sconfortanti".

A dirlo il Movimento 5 Stelle di Savona dopo che nei giorni scorsi a causa del forte vento i mastelli dei rifiuti hanno invaso letteralmente le strade e i marciapiedi.

I pentastellati savonesi hanno così pronta un'interpellanza da presentare nel prossimo consiglio comunale.

"Alcuni giorni di vento forte, evento assolutamente non eccezionale nella nostra città, hanno portato alla luce, ancora una volta, tutte le carenze del sistema di gestione dei rifiuti progettato male ed applicato anche peggio. Mastelli e rifiuti di ogni genere sparsi per la città, bidoni condominiali ribaltati che hanno urtato i veicoli privati parcheggiati. Il risultato è una città mai così sporca ma anche un nuovo pericolo per la sicurezza stradale di autisti e motociclisti che si possono trovare davanti ostacoli imprevisti - dicono dal M5S Savona - L'attacco che la giunta ha rivolto a SEA-S s.r.l. è francamente stucchevole. Basta scuse, bisogna intervenire e risolvere i problemi".

"Abbiamo presentato un'interpellanza che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale per chiedere perchè, nell'attuazione del nuovo sistema di raccolta e gestione dei rifiuti 'porta a porta', non siano state considerate alcune caratteristiche peculiari della nostra città, in primis il vento, che possono compromettere la buona riuscita di questa tipologia di servizio e come si intende ora intervenire per risolvere il problema" concludono.



