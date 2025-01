Villa Zanelli, Gruppo Pd Savona: "Un gioiello restaurato in attesa di valorizzazione"

"Dopo anni di attesa la ristrutturazione di Villa Zanelli, inaugurata nei primi mesi del 2024, ha suscitato grande entusiasmo nella comunità savonese. Tuttavia, nonostante questo importante traguardo, fino ad ora non si è ancora trovato un gestore per garantire una gestione solida e lungimirante, capace di trasformare Villa Zanelli in un luogo vivo e attrattivo per la città e i suoi visitatori".

Ad affermarlo è il Gruppo Pd Savona che aggiunge: "Sin dall’inizio, abbiamo sostenuto con convinzione che la ristrutturazione di Villa Zanelli, effettuata con fondi pubblici, dovesse essere accompagnata da un progetto di gestione chiaro, appetibile e orientato a una funzione pubblica, una destinazione di alto profilo rappresenta la scelta ideale per valorizzare al meglio un immobile di tale pregio, integrandolo nelle strategie culturali e turistiche della città di Savona. La visione iniziale di Regione Liguria, che prevedeva di trasformare Villa Zanelli in un hotel di lusso, peraltro, si sta rivelando di difficilissima attuazione, come abbiamo sempre sostenuto. Siamo entusiasti che si stia finalmente pensando ad un utilizzo pubblico, in grado di valorizzare appieno questo bene prezioso per la nostra comunità".



"Non è un caso che Villa Zanelli sia stata inclusa nel dossier di candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Questo conferma l’importanza strategica che la nostra Amministrazione attribuisce a questo luogo simbolo, capace di intrecciare storia, architettura e futuro in una sintesi unica".



"Ora è fondamentale procedere senza indugi verso la ridefinizione della funzione e del modello gestionale. Servono progetti capaci di coinvolgere il pubblico, offrendo esperienze di qualità e stimolando il dialogo tra cultura, formazione, innovazione e turismo - concludono i Dem - Lavorando insieme, possiamo fare di Villa Zanelli non solo un simbolo del passato ma un motore di sviluppo per il futuro della nostra città".