Ente Asilo Infantile di Finalborgo, aperte le candidature per la carica di consigliere dell'Associazione

Sono stati aperti dal Comune di Finale Ligure, con l'avviso pubblico emanato ieri 23 gennaio, i termini per la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere dell'Associazione Ente Asilo Infantile di Finalborgo per il quinquennio 2025-2030.

L'Ente Asilo Infantile, situato in via Brunenghi, non ha fini di lucro e, oltre all'attività didattica per i più piccoli, gestisce alcuni servizi e iniziative in campo educativo per i ragazzi in età della scuola dell'obbligo come il campo solare estivo.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'ente, con cariche sociali tutte gratuite, è composto da sette membri: quattro nominati dall'Assemblea degli associati e tre nominati dal Comune. L'avviso si rivolge proprio alla ricerca di queste ultime tre figure, le quali saranno nominate con provvedimento del sindaco di Finale Ligure, secondo i criteri adottati ai sensi dell'art. 50, comma 8 del TUEL.

E' possibile presentare la propria candidatura in carta libera, da compilare secondo il modello presente anche in allegato all'articolo da far pervenire al Comune di Finale Ligure o a mano consegnandola presso l'Ufficio Protocollo, via mail all'indirizzo PEC comunefinaleligure@legalmail.it o a mezzo del servizio postale; la firma, in calce alla richiesta, non deve essere autenticata, ma alla richiesta deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il tutto entro il 22 febbraio 2025.

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: risultare eleggibili alla carica di Consigliere Comunale; possedere, in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, un'adeguata competenza, per studi o esperienza, desumibile dal curriculum vitae; non avere conflitto di interesse con le mansioni e le funzioni inerenti all'incarico, tenuto conto delle attività e professioni abitualmente svolte; non essere in rapporto di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con il Sindaco; non avere incarichi o consulenze presso l'Ente per il quale è disposta la nomina; non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità e di inconferibilità alla nomina previste dal D.Lgs. 8-4-2013, n. 39;