Il decano dei giornalisti nel club dei centenari: compie 100 anni Remigio Vercellino (FOTO)

Penna di lungo corso ha collaborato negli anni con diversi giornali liguri e non solo, ed è stato il primo corrispondente della Val Bormida per la cronaca e per lo sport valbormidese.

Nel 1948 Remigio sposò Nella Porro di Dego e in questo paese si fermò nei primi anni di matrimonio, prima di trasferirsi a Cairo Montenotte dove abitò a lungo in Via Colla, lavorando nelle Ferrovie dello Stato - come capostazione, capotreno e poi dirigente superiore e contemporaneamente dedicandosi all’amministrazione di condomini e soprattutto al giornalismo, con articoli di cronaca locale per vari quotidiani e riviste.