Treni, modalità per la restituzione della differenza del costo di abbonamenti e biglietti con validità dal 1° gennaio 2025

I titolari di biglietti singoli e abbonamenti settimanali, mensili e annuali a tariffa regionale Liguria con validità a partire dal 1° gennaio 2025, acquistati tra il 1° e il 17 gennaio 2025 (per i biglietti singoli) e dal 25 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025 (per gli abbonamenti), potranno ottenere la restituzione della differenza di prezzo fra l’importo corrisposto e il prezzo attualmente in vigore a seguito della sospensione degli aumenti richiesta da Regione Liguria.

È possibile presentare la richiesta di restituzione, entro il 31 dicembre 2025, compilando per ciascun titolo di viaggio il modulo dedicato (file allegato) insieme alla copia o scansione del titolo di viaggio per il quale si chiede la restituzione, inviandolo tramite e-mail alla casella di posta dedicata adegtar.liguria@trenitalia.it, tramite posta ordinaria all’indirizzo Via del Lagaccio 3 – 16134 Genova, oppure consegnando la documentazione presso una biglietteria Trenitalia presente sul territorio della regione Liguria.

Per i biglietti singoli la richiesta può essere presentata solo dopo la data di utilizzo. La somma sarà restituita, a scelta del richiedente, con bonifico bancario oppure in contanti, dopo aver ricevuto l’autorizzazione che dovrà presentare presso la biglietteria prescelta ed indicata sul modulo di richiesta.

Tutte le informazioni utili e il modulo sono consultabili e scaricabili sul sito di Trenitalia alla sezione “informazioni utili” della pagina regionale della Liguria.