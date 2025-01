Savona, vende alcolici ad un minorenne bar della Darsena chiuso per sette giorni

Vendeva alcolici ad un minorenne, licenza sospesa ad un bar del porto. Oggi, a Savona, è stato notificato il decreto firmato dal Questore di Savona ai sensi all’articolo 100 TULPS nei confronti di un bar della Darsena, il Semaforo in via del Molo. Il provvedimento ha disposto una sospensione della licenza relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per sette giorni, con decorrenza immediata, a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

La misura è stata adottata, su proposta del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, in seguito all’ennesima contestazione di vendita di bevanda alcolica a minorenne.

Nelle immediate vicinanze del citato Bar è stato inoltre rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti un involucro contenente sostanza stupefacente, confezionata in dosi già pronte per essere vendute.

Inoltre, in occasione di controlli degli avventori, effettuati anche dalla Polizia di Stato nel corso degli ultimi mesi, si è riscontrata la presenza di numerosi pregiudicati che avevano scelto questo locale quale abituale punto di aggregazione.

"Il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione - spiega la Questura - è un ulteriore passo finalizzato alla tutela della sicurezza dei cittadini e della vivibilità della città, nell’ambito di un’azione sinergica da sempre portata avanti da tutte le forze di Polizia".

"Il provvedimento del Questore di Savona ha finalità preventiva, con effetto dissuasivo sulle persone ritenute pericolose, prescindendo da eventuali responsabilità del gestore del locale".