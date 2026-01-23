Terra e pietre franano minacciando la carreggiata, scatta il senso unico alternato sulla Sp8 tra Finale e Vezzi Portio

Col maltempo che da stamani sta battendo, anche se con ritmi non eccessivi, la nostra provincia, tornano i timori per la viabilità interna del Savonese. In particolare nel comprensorio finalese e lungo la Sp8 tra Finale e Vezzi Portio dove, intorno al km 17, è stato istituito un senso unico alternato a causa di "uno smottamento di materiale terrigeno e lapideo che ha interessato la rete paramassi esistente".

In poche parole, terriccio e qualche pietra sono franate sulla carreggiata in un tratto di strada che, una decina di mesi fa, era stato oggetto di altre lavorazioni per la messa in sicurezza di una ben più consistente frana. E in corrispondenza, peraltro, di un'area che in caso di allerta arancione solitamente viene interdetta al traffico proprio per l'instabilità dei versanti che la fiancheggiano.

Il provvedimento è stato adottato e rilanciato sui suoi canali social dalla Provincia, ente gestore dell'arteria che, oltre a raccomanda "la massima prudenza durante gli spostamenti", ha attivato le sue squadre di pronto intervento.

"Nei prossimi giorni proseguiranno le operazioni di rimozione del materiale franato e di disgaggio del materiale instabile" aggiungono da Palazzo Nervi.