Maltempo, primi fiocchi di neve in Val Bormida, a mezzogiorno scatta l'allerta gialla

Una leggera nevicata ha imbiancato alcune zone della Val Bormida, in particolare i Comuni situati più in alto, regalando un risveglio dall’atmosfera più invernale del solito. Si è trattato per lo più di una precipitazione coreografica, senza particolari disagi.

Accumuli di pochi centimetri sono stati segnalati a Calizzano, dove la situazione resta comunque sotto controllo. Qualche fiocco è segnalato anche a Roccavignale, Bardineto e Murialdo.

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve, in vigore oggi, venerdì 23 gennaio, dalle 12 alle 24.