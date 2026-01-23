 / Cronaca

Cronaca | 23 gennaio 2026, 08:13

Maltempo, primi fiocchi di neve in Val Bormida, a mezzogiorno scatta l'allerta gialla

La dama bianca ha fatto la sua comparsa nei Comuni più in alto. A Calizzano, pochi centimetri di accumulo

Calizzano

Calizzano

Una leggera nevicata ha imbiancato alcune zone della Val Bormida, in particolare i Comuni situati più in alto, regalando un risveglio dall’atmosfera più invernale del solito. Si è trattato per lo più di una precipitazione coreografica, senza particolari disagi.

Accumuli di pochi centimetri sono stati segnalati a Calizzano, dove la situazione resta comunque sotto controllo. Qualche fiocco è segnalato anche a Roccavignale, Bardineto e Murialdo.

Arpal ha emesso un’allerta gialla per neve, in vigore oggi, venerdì 23 gennaio, dalle 12 alle 24.

Calizzano

Calizzano

Bardineto

Bardineto

Bardineto

Bardineto

Bardineto

Bardineto

News collegate:
 Maltempo, venerdì allerta gialla per neve in Val Bormida  - 22-01-26 12:08

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium