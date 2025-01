Borgio, un Concerto-Omaggio del maestro Riccardo Pampararo per chiudere la mostra "La Speranza prevale sui fascismi"

La mostra "La Speranza prevale sui fascismi" allestita dalla sez. Bocci dell'Anpi di Borgio Verezzi presso il salone delle opere parrocchiali ha visto e riscontrato una partecipazione ed un interesse positivo: sia della cittadinanza, sia degli allievi delle scuole di Borgio che la hanno visitata per classi, accompagnati dai propri docenti.

"Occasione per riflettere, approfondire, discutere sulla libertà, sulla dignità della persona, sul rispetto degli individui, sulla solidarietà e la fratellanza che lega gli individui tra loro nella comunità umana - spiegano dall'organizzazione - Momenti e sentimenti così atrocemente negati e violati nei campi nazisti e nei comportamenti fascisti. La mostra si chiude domani con un Concerto-Omaggio che il maestro Riccardo Pampararo e la sua chitarra offre in memoria delle vittime, per accendere una speranza rinnovata".

Dopo il concerto ed i saluti di Claude Acasto a nome dell'ANPI provinciale e del Sindaco Renato Dacquino, seguirà un piccolo rinfresco.